Анна Семенович шокировала россиян снимком с тремя подбородками

Многие считают, что звезда именно так сейчас и выглядит.

Актриса и певица Анна Семенович в Instagram опубликовала несколько снимков. На одном из них бывшая звезда группы «Блестящие» изображена с тремя подбородками. На другом, к слову, она уже без лишних килограммов.

«Как вы думаете, мы после самоизоляции, как будем выглядеть? Как на первом фото или на втором?» — задала вопрос звезда своим подписчикам.

Поклонники пришли в шок, когда увидели фотографию, где у актрисы лишний вес. Многие почитали, что именно так сейчас и выглядит их любимица, у которой, как известно, всегда были проблемы с лишним весом.

«Надо на холодильник повесить обе фотки и ниже подписать: «Ты сам выбираешь, каким быть», «Аня. Что вы с собой сделали?», «Семенович наконец-то показала свои истинное лицо», — отметили в комментариях пользователи.

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Добавим, что не так давно Анна Семенович была в гостях на «Русском радио» у Аллы Довлатовой. Она рассказала, что в ее жизни появился любимый мужчина. Он, как она заверила, никак не связан с миром шоу-бизнеса. Как отметила звезда, ее бойфренд — бизнесмен и она мечтает выйти за него замуж.