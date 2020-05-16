«Очень близко друг к другу»: замужняя Нюша нежно обнимала Крида после совместного выступления

Замужняя Нюша позволила себе обнять Крида после совместного выступления. На днях 29-летняя исполнительница вместе с бывшим возлюбленным дала онлайн-концерт в сотрудничестве с онлайн-платформой Okko. Нюша и Крид дуэтом исполнили песню Mr и Mrs Smith, чем разбили немало сердец поклонникам своей пары.

Уже после выступления артисты уединились в гримерке, а в какой-то момент бывшие возлюбленные и вовсе оказались бок о бок. Нюша поделилась на личной странице в Instagram провокационным снимком, на котором тесно прижимается к Криду, сидя на красном диване.

«Первое выступление не обошлось без волнений, смеха и вашей любви и поддержки», — поделилась она ощущениями от пережитого.

В комментариях поспешили подметить – Нюша и Егор смотрятся вместе. «Очень близко друг к другу вы», «Какая же вы классная пара!», «Мое сердце разбито», «Просто лучшие!», «Мне срочно нужен ушат ледяной воды, чтобы успокоиться после увиденного», — написали люди.

Напомним, Нюша и Егор встречались втайне от общественности, когда Криду было 19, а Нюше — 23. Тогда певица просила возлюбленного не афишировать симпатию, поскольку не хотела быть центром сплетен. Отношения продлились 2 года. Позже Нюша расскажет, что рассталась с Кридом, потому что он был слишком зациклен на работе и успехе, а она мечтала о семье.