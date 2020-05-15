«Какая сладкая»: Нюша запечатлела малышку Симбу в модном платье и косынке

Дочке певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова малышке Симбе еще только полтора годика, но она уже растет настоящей модницей. Мама выбирает для нее актуальные наряды, в которых девочка с удовольствием щеголяет на радость не только родителям, но и поклонникам семьи. Каждая публикация Нюши в Instagram с участием девчушки вызывает волну умиления и восторгов.

Так получилось и на этот раз. Нюша нарядила дочку в милое платьице с мелким цветочным принтом, а голову повязала бантом такой же расцветки. Получился очень милый «тотал лук».

«Нашли в шкафу ненадеванное платье», — подписала серию снимков певица.

Обновка пришлась по душе как самой Симбе — она с удовольствием разглядывала себя в зеркале, — так и подписчикам Нюши. Они с восторгом оценили модный наряд малышки и поспешили выразить его в комментариях: «Ой какая прелесть», «Такие прекрасные фото!!», «Какая Симба сладкая», «Какая красивая малышка», «Маленькая модница! Вся в маму!», «Лапуля», «Милота», «Какая лапочка» — эти и многие другие комплименты можно прочитать под фото.