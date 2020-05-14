«Прикольный костюмчик»: Нюша выбрала для прогулки безразмерные треники и толстовку

Любимица миллионов фанатов певица Нюша обладает яркой внешностью и предпочитает не менее ярко одеваться, вызывая восторг у своих поклонников. Не так давно звезда позировала в черном, а потом и в бежевом боди, белоснежном кружевном мини-платье, а на выход в город предпочла яркую многослойность в аутфите.

Теперь же звезда предстала в расслабленном и необычном для себя образе. На прогулку Нюша вышла в безразмерном сером костюме, причем толстовку на молнии и с капюшоном девушка надела поверх водолазки с высоким горлом. Роскошные длинные волосы Нюша убрала в хвост, а лицо закрывала защитная маска.

«Ты прекрасная как всегда», «Прикольный костюмчик», «Даже в домашней одежде ты шикарна!», «Очень милая!» — написали поклонники в комментариях.

Нюша сообщила фолловерам, что решила поддержать один из хосписов Беларуси и направить туда партию защитных масок. Так она привлекла внимание к теме взаимопомощи между двумя странами.