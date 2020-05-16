«Не перевариваю избалованных»: Бородина поделилась секретами воспитания примерных детей

Ксения Бородина поделилась со своей аудиторией секретами воспитания примерных детей. Ведущая «Дома-2» ранее неоднократно подмечала, что гордится своими дочерьми – 10-летней Марусей и пятилетней Теей. Девочки успешно грызут гранит науки, а также постигают азы общественной жизни. Так, Маруся увлеченно занимается гимнастикой и занимает призовые места, а Тея участвует в дефиле и учит английский.

Бородина призналась, что она – достаточно суровая мать, но при этом искренне любит своих отпрысков. Ксения уверена, что характер наследников напрямую зависит от их родителей: от того, как мать и отец поставят себя с детьми, будет зависеть, прислушаются ли малыши к их советам и увещеваниям. В случае с дочерьми Бородиной нет никаких запретов, но Тея и Маруся не зазнаются.

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«Я просто органически не перевариваю избалованных детей! Обращать внимание на плохое поведение очень легко. Плохое поведение само бросается в глаза. Игнорируйте поведение, которое вам не нравится, поощряйте то, которое вы хотели бы видеть», — высказалась она на личной странице в Instagram.

Ксюша подметила: в ее родительской копилке, конечно же, есть опыт и постановки детей в угол, однако, было это всего несколько раз. Сразу после этого дочери Бородиной понимали свою неправоту и больше порядок не нарушали.