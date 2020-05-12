«Уговорили»: Бородина разрешила дочерям кардинально сменить цвет волос

Теперь Теона и Маруся будут ходить с красной шевелюрой.

Ксения Бородина разрешила дочерям – 10-летней Марусе и пятилетней Теоне кардинально сменить цвет волос. Во вторник, 12 мая, девчонки смогли-таки уговорить знаменитую маму на бьюти-преображение, а результатом ведущая «Дома-2» похвасталась на личной странице в Instagram. Так, девчонки посовещались и выбрали для себя самый неожиданный цвет – красный. На светлых волосах маленькой Теи оттенок выглядит по-настоящему ярким, на темных же волосах Маруси цвет превращается практически в бордовый.

Бородина рассказала, что главным аргументом «за» стал тот факт, что оттенок позже можно будет смыть обыкновенным шампунем.

«Когда долго уговаривали маму и, наконец-то, уговорили», — поиронизировала над происходящим она.

Удивились увиденному и многочисленные подписчики Ксении. Некоторые заявили, что их дети тоже регулярно просят о подобных переменах, но родители им не позволяют. «Ваш папа увидит и будет покорен», «Ну классно же! Им очень идет», «Обалдеть, вот это изменения», — восхищены они.