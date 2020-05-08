«Почувствовала себя бабушкой»: Бородина капитулировала в словесном баттле с юным героем «Дома–2»

Разговорный стиль языка является самым пластичным и первым реагирует на любые изменения в жизни общества. Особенно сильно изменился в новом веке молодежный сленг: в нем появилось множество англоязычных заимствований, которыми активно пользуются отечественные подростки. И порой очень трудно понять, что именно говорят молодые люди – настолько насыщена их речь всякими модными словечками, что может потребоваться переводчик. В этом убедилась 37-летняя Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2».

Звезда Instagram разместила у себя на страничке видео из выпуска «Дома-2», где во время встречи на лобном месте у нее состоялся занятный диалог с одним из участников, довольно молодым парнем Максимом. «Ты вообще понимаешь язык, на котором я говорю? Просто ты такой молодой, что у вас другой язык. Типа зашквар я говорю, нет? – попыталась перейти на сленг Бородина.

«Вы рофлите надо мной просто», — отвечает ей собеседник. «Что я над тобой? — переспросила Бородина. И отметила: «Ну мы реально динозавры по сравнению с тобой, Максим».

Видео позабавило многих подписчиков Бородиной. Причем многие признались, что ничего не поняли из того, что услышали:

«О чем говорит эта молодежь, есть тут переводчик на старческий?», «На каком это языке?», «Мы что, уже динозавры?», «Ксюша почувствовала себя бабушкой», «Ни одного слова не поняла, можно как-то по-человечески», — написали многие фолловеры.

Однако некоторые комментаторы сочли беседу Бородиной удачной. Они отметили, что ведущая умеет поднять настроение многим, причем как участникам проекта, так и телезрителям, и фолловерам.