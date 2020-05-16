Мечта сбывается: Плющенко отправил Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами

Евгений Плющенко отправил Яну Рудковскую жить на улицу вместе с чемоданами ради нового челленджа. Подобным образом двукратный олимпийский чемпион исполнил мечту сотен хейтеров.

После череды забавных видео с участием Евгения и маленького Саши футболист Андрей Аршавин заявил, что продюсер Димы Билана якобы заставляет своих мужчин танцевать ради продвижения ее страницы в Instagram. Позже к мнению футболиста присоединились и обычные люди – они заявили, что рано или поздно у Евгения просто закончится терпение, и он отправит Яну на улицу.

Медлить спортсмен не стал и воплотил чужое желание в жизнь. Так, на размещенном в личном аккаунте Евгения видео Яна стоит перед входной дверью с чемоданами в одной пижаме и пытается оправдаться перед мужем. В какой-том момент терпение Плющенко лопается: он настойчиво выгоняет Рудковскую, вручает ей в руки собаку Фифу, а затем вышвыривает сумки за порог. Завершается действо радостным танцем под песню Юрия Антонова «Мечта сбывается».

Юмор супружеской четы в комментариях явно пришелся людям по душе. «Мечта многих женщин – Плющенко выгнал-таки Рудковскую», «Ну наконец-то!», «Смеялась так, что ребенка разбудила», «Вы крутые!», — пишут люди.