«И не такое может произойти»: Рудковская с Плющенко поссорились и подрались

К счастью, игриво и специально на камеру. Светская львица и прославленный фигурист снова сняли забавный вайн.

Череда забавных и милых видео от известного продюсера Яны Рудковской продолжается. На этот раз по мотивам популярной сейчас во многих вайнах в TikTok песни «Бэйби, кто тебе сказал?» креативная светская львица придумала сцену выяснения отношений, ссор и драки с возлюбленным.

«Мне даже сыграть было это очень сложно, потому что мы с Женей @plushenkoofficial никогда не ссоримся» — призналась супруга фигуриста.

Однако даже не совсем синхронное и отыгранное видео зашло у подписчиков. Многие отметили и маленького Сашу Плющенко, который очень мило пританцовывал.