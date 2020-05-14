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«И не такое может произойти»: Рудковская с Плющенко поссорились и подрались

К счастью, игриво и специально на камеру. Светская львица и прославленный фигурист снова сняли забавный вайн.

«И не такое может произойти»: Рудковская с Плющенко поссорились и подрались
Продюсер Яна Рудковская. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Череда забавных и милых видео от известного продюсера Яны Рудковской продолжается. На этот раз по мотивам популярной сейчас во многих вайнах в TikTok песни «Бэйби, кто тебе сказал?» креативная светская львица придумала сцену выяснения отношений, ссор и драки с возлюбленным.

«Мне даже сыграть было это очень сложно, потому что мы с Женей @plushenkoofficial никогда не ссоримся» — призналась супруга фигуриста.

Однако даже не совсем синхронное и отыгранное видео зашло у подписчиков. Многие отметили и маленького Сашу Плющенко, который очень мило пританцовывал.

«Саша лучше всех!», «Вы самые умнички! Сашенька красавчик», «У Сашки чувство ритма крутое, как у папы», «Классные!», «На карантине и не такое может произойти», «Зашла шуточка», «Повеселили», «театральная семья! Молодцы!» — отметили некоторые.

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