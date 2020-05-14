«И не такое может произойти»: Рудковская с Плющенко поссорились и подрались

Череда забавных и милых видео от известного продюсера Яны Рудковской продолжается. На этот раз по мотивам популярной сейчас во многих вайнах в TikTok песни «Бэйби, кто тебе сказал?» креативная светская львица придумала сцену выяснения отношений, ссор и драки с возлюбленным.
«Мне даже сыграть было это очень сложно, потому что мы с Женей @plushenkoofficial никогда не ссоримся» — призналась супруга фигуриста.
Однако даже не совсем синхронное и отыгранное видео зашло у подписчиков. Многие отметили и маленького Сашу Плющенко, который очень мило пританцовывал.
«Саша лучше всех!», «Вы самые умнички! Сашенька красавчик», «У Сашки чувство ритма крутое, как у папы», «Классные!», «На карантине и не такое может произойти», «Зашла шуточка», «Повеселили», «театральная семья! Молодцы!» — отметили некоторые.