«Березовым соком запил?»: Собчак позабавила «компроматом» на жующего кору Богомолова

Ксения Собчак позабавила подписчиков компроматом на жующего кору Богомолова. Счастливые супруги на самоизоляции проводят много времени вместе, устраивая прямые эфиры и моционы по лесу. Так, недавно Ксения поделилась со своей аудиторией забавным видео, на котором ее супруг пытается сбежать, перелезая через забор. Тогда попытки бегства были пресечены самой Ксенией, которая «выстрелила» в супруга из визуализированного пистолета.

Во время очередной прогулки по лесу появилось новое забавное видео, ради которого Константину и пришлось отведать деревца в буквальном смысле этого слова. Так, в кадре сначала ничего не предвещает такого поворота событий, но когда Ксения разворачивается, видно, что кору могучего растения жует Богомолов. Как только режиссера замечают на месте преступления, он решает, что самая лучшая идея — «уничтожить свидетеля».

«Все-таки главная беда Подмосковья — это короеды!» — иронично высказалась она о происходящем.

Комментаторам чувство юмора от Собчак пришлось по душе. Некоторые поспешили похвалить Константина за мгновенное преображение. «Березовым соком-то запил?», «Богомолы кору не едят», «Вы созданы друг для друга», «Ксения, ваш муж — уникальный и единственный экземпляр, берегите его», «Думала, он в конце засмеется, но нет, сдержался», — высказались они.