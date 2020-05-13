Собчак призналась, что имеет с Богомоловым раздельный бюджет

Ксения Собчак на онлайн-эфире с Лизой Песковой, дочкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, призналась, что в их семье каждый ведет свой бюджет. Ведущая с самого начала отношений с Константином Богомоловым дала понять, что намерена иметь финансовую независимость. По ее словам, это устраивает всех, ведь они оба отлично зарабатывают.

Это не означает, что пара не делает совместных покупок. К примеру, если нужно приобрести что-то для дома, они это делают вдвоем. А вот за романтические ужины в ресторанах расплачивается Константин. Некоторые покупки совершает только Собчак.

Она признает, что плохо разбирается в финансах и даже наняла специалиста, чтобы тот вел ее дела и давал дельные советы о выгодных вложениях средств. Однако экономить на себе Ксения не планирует – к роскошной жизни она давно привыкла и прятаться от людских глаз в этом смысле не собирается. Впрочем, как и намеренно подчеркивать свой достаток.