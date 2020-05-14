«Фигура чумовая!»: Ксения Новикова блеснула в стильном купальнике

39-летняя Ксения Новикова решила подразнить своих поклонников и разместила в личном блоге горячий снимок в купальнике. Пляжный наряд состоял из разноцветных мини-трусиков и изумрудного лифа без лямок. Звезда выглядела на фото просто ослепительно!

«Фигура чумовая!», «Ну неееет, зачем такое публиковать, когда народ отъедается?», «Какая красавица!», «Восхитительная Ксения, вы мой мотиватор!» — пришли в восторг от увиденного ее фолловеры.

Как оказалось, некоторые подписчики певицы зря переживали – Ксения, как и многие другие россияне, во время самоизоляции тоже поправилась и не мало – плюс пять килограммов. А фото разметила в аккаунте для личной мотивации.

Отметим, что ранее в наборе веса призналась Наташа Королева, которая обнаружила лишние пять килограммов, а также Кристина Асмус. Она свои объемы раскрывать не стала, но заметила, что одежда на ней еле сходится.