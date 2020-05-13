«Брюки приобрела до самоизоляции»: Асмус призналась, что поправилась

Кристина уединилась со своей семьей в загородном доме.

Два месяца назад Кристина Асмус вместе с мужем Гариком Харламовым и дочкой Настей ушла в самоизоляцию. Звездная семья решила провести это время в загородном доме «в лесу», как сказала девушка. Как и многим людям, актрисе было сложно следить за своей фигурой – малоподвижный образ жизни и близость к холодильнику все-таки дали о себе знать.

В программе «Вечерний Ургант» актриса предстала в зеленом костюме с брюками, плотно облегающими бедра звезды. Асмус медленно и с кряхтением присела на диван в студии программы и с трудом закинула ногу на ногу.

«Брюки я приобрела до самоизоляции и еле-еле это сейчас сделала», — прокомментировала она свою неуклюжесть. «Почувствуй себя мужем», — ответил ей шутливо Иван Ургант.

Кристина рассказала, что невероятно была счастлива наконец-то выбраться в Москву. Девушку порадовали даже пробки и запах бензина.