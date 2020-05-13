«На недельку»: старшая дочь Самойловой и Джигана съехала от родителей

По словам модели, ее наследница гостит у бабушки с дедушкой на даче.

Старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана съехала от родителей. Напомним, с февраля в доме многодетной матери и музыканта не утихают скандалы. Закономерным итогом разборок стало желание Самойловой развестись – недавно девушка подала документы, а сейчас ждет итогового решения. Ранее Оксана подмечала: ей очень больно смотреть, как старшие дочери Ариэла и Лея реагируют на размолвку. Модель читает в глазах девчонок страх.

В среду, 13 мая, и вовсе выяснилось, что девятилетняя Ариэла на время съехала из родительского дома. Сейчас ребенок гостит у бабушки и когда вернется в родной особняк, наверняка неизвестно. Сама же Оксана предполагает, что Ариэла уехала ненадолго.

«Ариелы не хватает на фото. Но она решила переехать на дачу к бабушке с дедушкой на недельку», — подметила модель на личной странице в Instagram.

Также Оксана заявила, что если ее младшим дочерям Майе и Лее предоставить полную свободу действий, то они будут с легкостью проводить время за мультиками, а также потреблять вредные чипсы и запивать их колой.