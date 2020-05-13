«На недельку»: старшая дочь Самойловой и Джигана съехала от родителей

Старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана съехала от родителей. Напомним, с февраля в доме многодетной матери и музыканта не утихают скандалы. Закономерным итогом разборок стало желание Самойловой развестись – недавно девушка подала документы, а сейчас ждет итогового решения. Ранее Оксана подмечала: ей очень больно смотреть, как старшие дочери Ариэла и Лея реагируют на размолвку. Модель читает в глазах девчонок страх.
В среду, 13 мая, и вовсе выяснилось, что девятилетняя Ариэла на время съехала из родительского дома. Сейчас ребенок гостит у бабушки и когда вернется в родной особняк, наверняка неизвестно. Сама же Оксана предполагает, что Ариэла уехала ненадолго.
«Ариелы не хватает на фото. Но она решила переехать на дачу к бабушке с дедушкой на недельку», — подметила модель на личной странице в Instagram.
Также Оксана заявила, что если ее младшим дочерям Майе и Лее предоставить полную свободу действий, то они будут с легкостью проводить время за мультиками, а также потреблять вредные чипсы и запивать их колой.
«Так может продолжаться вечно. Никакая неведомая сила не стянет их с дивана. Вот, что будет, если я не буду заставлять своих детей делать то, что «положено», — поведала она.