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«В щечку!»: Джиган запечатлел дочь Майю с нежным поцелуем

Рэпер неожиданно превратился в образцового отца.

«В щечку!»: Джиган запечатлел дочь Майю с нежным поцелуем
Джиган и Оксана Самойлова. Фото Global look press.

Джиган не теряет надежды на то, что будет прощен своей супругой Оксаной Самойловой. Напомним, модель подала на развод, узнав, что супруг не хранил ей верность, а также из-за его агрессивного поведения.

После реабилитации музыкант вернулся в лоно своей семьи и неожиданно для многих превратился в образцового отца и верного супруга. Недавно он даже навестил родственников благоверной, стараясь произвести на них хорошее впечатление.

Пытается наладить отношения горе-отец и со своими дочками. С 8-летней Ариелой это пока получается неважно, девочка не желает с ним идти на контакт и разговаривает сквозь зубы.

А вот вернуть расположение 3-летней Майи у Джигана вполне получилось. В stories своего Instagram он запечатлел малышку на детской площадке. Девочка сама подбежала к папе и потянулась к нему губками, чтобы поцеловать его. «В щечку!» — скомандовал отец и с удовольствием подставил ей лицо.

Джиган. Фото
Джиган с дочерью Майей. Фото https://www.instagram.com/iamgeegun/

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