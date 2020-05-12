«В щечку!»: Джиган запечатлел дочь Майю с нежным поцелуем

Джиган не теряет надежды на то, что будет прощен своей супругой Оксаной Самойловой. Напомним, модель подала на развод, узнав, что супруг не хранил ей верность, а также из-за его агрессивного поведения.

После реабилитации музыкант вернулся в лоно своей семьи и неожиданно для многих превратился в образцового отца и верного супруга. Недавно он даже навестил родственников благоверной, стараясь произвести на них хорошее впечатление.

Пытается наладить отношения горе-отец и со своими дочками. С 8-летней Ариелой это пока получается неважно, девочка не желает с ним идти на контакт и разговаривает сквозь зубы.

А вот вернуть расположение 3-летней Майи у Джигана вполне получилось. В stories своего Instagram он запечатлел малышку на детской площадке. Девочка сама подбежала к папе и потянулась к нему губками, чтобы поцеловать его. «В щечку!» — скомандовал отец и с удовольствием подставил ей лицо.