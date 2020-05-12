«Что мне пришлось пережить!»: Джиган поделился с Тимати проблемами последних месяцев

Рэпер неопределенно ответил на вопрос о разводе с Самойловой, а также раскрыл некоторые подробности лечения.

Джиган пожаловался Тимати на проблемы последних месяцев во время «прямого эфира» в Instagram. Напомним, последние пару месяцев рэпер был едва ли не самым упоминаемым лицом информационной повестки – сначала семья музыканта пополнилась долгожданным сыном, затем стало известно о проблемах музыканта с наркотиками и лечении в реабилитационном центре, а завершилось все желанием Оксаны Самойловой развестись.

В «прямом эфире» Джиган признался Тимати – его жизнь в буквальном смысле до недавнего момента была похожа на сериал от Netflix.

«Ты не представляешь, что мне пришлось пережить! У меня было 90 капельниц за три недели. Никому не советую попадать в такие «трипы». Друг, с которым я недавно разговаривал, сказал – «Джига, у тебя сила, как у быка», — вспомнил Устименко события последнего времени.

Тимати, в свою очередь, назвал происходящее с Джиганом «его персональным сериалом».

«Миллионы людей наблюдали за твоей жизнью со сбритыми бровями», — подметил он.

Сильнее же всего аудиторию интересовала судьба брака Джигана с Оксаной Самойловой. К сожалению, порадовать поклонников Устименко не смог. На вопрос коллеги он уклончиво ответил, что сейчас с моделью у них «все хорошо», но предпочел не акцентировать внимание на деталях.