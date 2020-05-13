Глаза навыкате и огромные щеки: Тарасов вновь показал Костенко в неприглядном виде

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов умудрился вновь показать жену Анастасию Костенко в неприглядном виде. Футболист вместе с матерью двоих детей ежедневно устраивают домашние виртуальные тренировки на самоизоляции, а результатом делятся с подписчиками.

После нового вечера с физическими нагрузками Тарасов поделился совместным кадром с Костенко, который вряд ли можно назвать удачным: так, в кадре узнать Настю без макияжа практически невозможно.

Более того, для фотографии Костенко вытаращила глаза, а щеки оказались намного больше, чем на других снимках. В Сети многие наблюдатели пришли к выводу, что все это время модель фотошопила собственное лицо, чтобы оно казалось меньше, чем есть на самом деле.

Отметим, что Тарасов не первый раз показывает молодую жену в невыгодном для нее свете. Так, после очередной тренировки Дмитрий поделился кадром, на котором всегда стройная Костенко будто бы выросла сразу на несколько размеров, а красивый розовый костюм лишь подчеркнул жирок на животе и бедрах.