«Грудь защемил»: Костенко в облегающем наряде опубликовала «неудачное» фото с Тарасовым

Футболист в самоизоляции занимается спортом, а возлюбленная составляет ему компанию.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов в феврале этого года снова стали родителями. У пары родилась вторая дочка Ева. Теперь хлопот у молодой модели прибавилось. Она также заботится о годовалой дочери Милане.

Футболист не так давно получил травму ноги, поэтому лишь недавно возобновил тренировки. Правда семья спортсмена находится дома в самоизоляции. Избранница Тарасова тоже не теряет время. Она пытается вернуться в форму после родов.

Костенко демонстрирует настоящую идиллию. Она успевает заботься о детях и радовать мужа вкусностями. На днях девушка напекла куличи. А накануне супруги устроили совместную тренировку.

Пара поделилась снимками из собственного спортзала. На одном из фото Анастасия сидит на шее у футболиста, а сама держит старшую дочку. А на другом снимке Тарасов взял на руки супругу, облаченную в облегающие легинсы и кроп-топ.

Поклонников семейные фото обеспокоили. Многие заметили, что бывший муж Ольги Бузовой обнял девушку не за талию, а за грудь. Они уверены, что спортсмен сделала больно своей возлюбленной.

«Он вам на грудь надавил», «Грудь защемил», «На грудь надавил, и типо она не заметила на фото, выставила», «Ракурс неудачный и боль причинил», — прокомментировали пост подписчики.

Костенко не стала отвечать взволнованным поклонникам. Она лишь отметила, что кормит дочь грудью, поэтому не носит бюстгальтер с поролоном.