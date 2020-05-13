«Крышу сносило»: Водянову вывел из себя процесс приготовления пищи для детей и мужа

Многодетная мать Наталья Водянова призналась, что приготовление пищи для семьи на карантине в первое время сводило ее с ума. Сейчас модель вместе с супругом Антуаном Арно живет во Франции: ситуацию в стране с коронавирусом пока что вряд ли можно назвать благополучной. В связи с этим Водяновой пришлось освободить от обязанностей кухарку и уборщиц, которые до недавнего момента помогали ей по дому.

Первой же сложностью, с которой столкнулась Наталья, стала готовка. В прямом эфире с Александром Цыпкиным Водянова рассказала, что создание пищи для 10 человек в буквальном смысле выводило ее из себя.

«Мне первое время буквально крышу сносило из-за того, что приходилось готовить по 2 раза в день. Понятно, что кто-то это не ест, то не хочет. Важно готовить так, чтобы всем угодить – и маленьким, и подросткам, и мужу. На этой почве я очень громко расстраивалась», — подметила она.

Даже в условиях коронавируса Наталья не предает свои принципы и старается как можно более экономно употреблять продукты в пищу. Водянова подметила, что ей нередко приходится доедать старый обед в то время, как другие члены семьи приступают к новым блюдам, поскольку у нее просто не поднимается рука, чтобы выбросить еду в мусор.