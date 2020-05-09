«Черты характера Витя унаследовал»: Водянова рассказала о своем дедушке, в честь которого назвала сына

Супермодель вспомнила, какой путь прошел на войне ее предок.

Всемирно знаменитая модель Наталья Водянова в День Победы рассказала о своем предке, Викторе Филипповиче Громове, который ушел на фронт в 16 лет. Он прошел всю войну, служил сначала радистом на подлодке, затем тральщиком, чуть не погиб при пожаре и 14 часов в середине осени пробыл в воде.

«Освобождал Севастополь, Одессу, Крым, Новороссийск, Малую Землю. Война для дедушки закончилась только в 50-м году, в послевоенные годы он разминировал Черное море. Служил 9 лет с начала 42-го по 50-ый год» — написала звезда в Instagram.

Водянова отметила, что несмотря на военное прошлое, дедушка ее никогда не унывал – внучка никогда не видела его в плохом настроении или сердитым. В честь деда-ветерана модель и назвала своего среднего сына Виктором.

«И черты характера Витя унаследовал у своего прадеда. Вечная память нашему дедуничке!!!! С Днем Победы» — поздравила знаменитость своих подписчиков.

Многие звезды шоу-бизнеса, как и простые люди, в этот великий праздничный день 9 Мая вспоминают своих героев. Например, Ксения Алферова тоже рассказала, как воевал ее дедушка, и показала архивные фото, на которых он вместе с бабушкой такой молодой.