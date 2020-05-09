«Смотрит таким влюбленным взглядом»: Водянова запечатлела свою русскую бабушку на прогулке

Модель призналась, что рассказывает своим детям о том, что пережили их предки, чтобы они знали, как страшно пережить войну.

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Девушка счастлива с бизнесменом Антуаном Арно. Француз и сын одного из богатейших людей в Европе лишь недавно попросил руки у модели, хоть они вместе уже почти 10 лет. Девушка воспитывает с ним двоих общих детей Максима и Романа, а также наследников от прошлых отношений с аристократом Джастином Портманом: Лукаса, Неву и Виктора.

Хоть Водянова находится далеко от родины, она никогда не забывает о своих корнях. 9 мая она не только поздравила россиян с праздником, но и вспомнила о героях своей семьи. В соцсети девушка опубликовала фотографию своего деда Громова Виктора Филипповича, который в 16 лет отправился на фронт. Только после 9 лет службы вернулся домой. Тогда он уже познакомился с будущей женой, бабушкой супермодели.

По словам Натальи, именно в честь дедушки она назвала своего среднего сына Виктора. Модель отметила, что ее предки поведали ей много устрашающих историй не только о войне, которые она в свою очередь рассказывает своим детям. В соцсети звезда поделилась снимком подросшего сына, а также показала архивное фото дедушки. Примечательно, что в праздничный день рядом с ней находится ее бабушка. Модель запечатлела пожилую женщину на прогулке. В прошлом году Ларисе Гавриловне исполнилось 90 лет.

«Это моя бабуничка сегодня. А смотрит она таким влюбленным взглядом на своего сына и моего дядю Славу (но след. фото), который закончил в Питере институт океановедения и, пойдя по стопам отца, 18 раз под парусом пересек Атлантический океан. Бабуничка ребенком во время войны видела не только голод, но и самое страшное наследие этой войны — Холокост — как в ее городе закапывали в одной яме живьём целые семьи евреев. Я никогда не забуду ее рассказы и рассказываю своим детям, мы должны помнить этот леденящий ужас и ощущать его своей кожей, чтобы это не повторилось», — высказалась модель.

Поклонники восхитились Натальей, которая не забывает о близких и заботится о своей бабушке. Многие также поздравили девушку с Днем Победы.