Все естественно: Устинья Малинина запечатлела маму в халате и с маской на лице

Устинья Малинина в день рождения мамы запечатлела именинницу без макияжа в естественном виде. В кадре возлюбленная народного артиста России позировала в домашнем халате и с маской на лице. Судя по всему, этот снимок 19-летняя дочка Александра Малинина сделала еще ранним утром, застав родительницу в процессе подготовки к празднику. Эмма предстала на кухне с букетами роз в руках, в кадр также попал именинный пирог, украшенный съедобными розами из мастики.

Напомним, что вместе со своей семьей певец Александр Малинин обосновался в Германии. Несмотря на то что певец живет в Мюнхене, он довольно часто бывает и на родине. Эстрадный исполнитель много гастролирует и дает концерты в разных городах. По словам возлюбленный певца, она никогда не ревновала его к поклонницам. Александр Николаевич подметил, что, познакомившись с Эммой, он понял, что это женщина станет матерью его детей.

На тот момент у артиста уже подрастал старший наследник, сын Никита, от Инны Курочкиной. В первое время после свадьбы Александр Малинин не спешил обзаводиться младшими отпрысками. И только после того, как певец пришел к мысли о том, что им с Эммой нужно завести дочку, его супруга забеременела.

В интервью Максиму Галкину на программе «Сегодня вечером» возлюбленная Малинина уточнила, что терпеливо ждала, когда муж попросит ее подарить ему малыша. До этого Эмма не предпринимала никаких попыток заговорить о декрете и прибавлении в семье. Разумеется, супруги не ожидали, что вместо одного ребенка, у них появятся двойняшки: сын Фрол и дочка Устинья.