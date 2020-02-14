«Отцовство ощутил только с тобой»: Малинин благодарен супруге за подаренных ему двойняшек

Певец не стал скрывать: в браке с Эммой он понял, что встретил ту самую женщину, которая должна была стать матерью его детей.

61-летний Александр Малинин и его супруга Эмма Малинина отметили 30-летие совместной жизни. Еще в интервью в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале певец признался, что не сразу решился завести общих наследников с возлюбленной. Музыкант хотел наслаждаться относительной свободой, путешествовать вместе со своей второй половинкой.

На тот момент у него уже был сын Никита от бывший избранницы Инны Курочкиной. И только по прошествии нескольких лет совместной жизни с Эммой певец попросил ее родить ему дочку. Однако ни кто из них не ожидал, что на свет появятся двойняшки Фрол и Устинья.

По случаю 30-летия совместной жизни Александр и Эмма Малинины устроил праздник для близких и друзей. Произнося тост на торжестве, народный артист России подметил, что до знакомства с нынешней избранницей у него было несколько романов, но лишь поняв, что такое настоящая любовь, он почувствовал себя счастливым человеком. Музыкант не скрывает: он благодарен супруге за подаренных ему двойняшек.