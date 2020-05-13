По-домашнему: 41-летняя Пегова попозировала в мини-шортах и галошах

При этом актриса дала понять, что не избавляется от старых вещей, предпочитая носить их за городом. Например, на отдыхе у мамы в родной Выксе.

Больше месяца 41-летняя актриса провела на съемках в Белоруссии. Вернувшись из Минска, Ирина Пегова с 14-летней дочкой Татьяной самоизолировалась в Нижегородской области. Знаменитость решила пожить у мамы — Веры Александровны — в родной Выксе.

Покинув Москву и обосновавшись в частном доме, экс-возлюбленная Дмитрия Орлова устроила генеральную уборку. По словам актрисы, она научила дочку мыть окна. Пегова не стала скрывать, что усердно готовилась к Пасхе — наводила порядок во всех комнатах, не оставив и пылинки. Кроме того, знаменитость нашла время и на любимое хобби. Актриса увлеклась живописью. А с потеплением Ирина вместе с мамой занялась огородом.

В Stories Пегова поделилась отчетными кадрами, представ в образе садовода. Артистка «вооружилась» большой лейков и отправилась орошать посевы. Вместе с мамой Ирина выращивает в теплицах домашние помидоры. Знаменитость отдает предпочтение свежим овощам с грядок.

В кадре актриса позировала в тканевых мини-шортах, простой футболке и садовых галошах. При этом Пегова дала понять, что не избавляется от старых вещей, предпочитая носить их за городом. Например, в гостях у мамы в родной Выксе.

«Выбрасываете ли вы старые любимые вещи?! Или как я, на дачу», — обратилась к поклонникам Пегова.

К слову, интерес к садоводству проявила и супруга шоумена Алексея Чумакова. Экс-солистка группы «Блестящие» прополола грядки и полила саженцы. 37-летняя Юлия Ковальчук не без юмора уточнила, что самоизоляция «творит с женщинами чудеса».