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«Карантин творит чудеса»: жена Чумакова увлеклась садоводством на самоизоляции

Экс-солистка группы «Блестящие» рассекретила, чем занимается на вынужденных каникулах.

«Карантин творит чудеса»: жена Чумакова увлеклась садоводством на самоизоляции
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Юлия Ковальчук не теряет времени даром на домашней изоляции. Возлюбленная шоумена Алексея Чумакова уже совершенствовала свое кулинарное мастерство. Экс-солистка группы «Блестящие» баловала мужа выпечкой — тыквенным хлебом. Теперь певица проявила интерес к садоводству. Поп-исполнительница окучивает грядки и поливает посевы из лейки.

Певица Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук увлеклась садоводством на карантине. Фото: Instagram.com/juliakovalchuk

«Карантин творит чудеса с женщинами», — отметила певица.

К слову, порядок на дачном участке навела и невестка Орбакайте. 23-летняя Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым обосновалась за городом. Старший внук Примадонны уже давно приглядывает за особняком Аллы Пугачевой на Истре. По словам модели, ей нравится проводить уикенды на свежем воздухе. Так, девушка вооружилась секатором и вышла в сад для того, чтобы срезать веточки у кустарников.

Стоит отметим, что возлюбленная Алексея Чумакова нашла свои плюсы в самоизоляции. Певица уверена, что многие девушки на карантине ударились в готовку. Своими советами, чем заняться дома, делилась и Юлия Высоцкая. Супруга режиссера Андрея Кончаловского призналась, что лично у нее появилась уникальная возможность просто отоспаться. Кроме того, телеведущая устроила генеральную уборку в доме, «отдраив все углы».

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