«Сладкие воспоминания»: Малахов поделился архивным снимком времен работы в «Большой стирке»

Подписчики далеко не сразу узнали в телеведущем своего любимца.

48-летний телеведущий Андрей Малахов поделился с подписчиками архивным снимком времен работы в «Большой стирке». Напомним, что именно это программа, над которой журналист трудился в течение трех лет, помогла Андрею приобрести наибольшую популярность. Позже «Стирку» переименовали сначала в «Пять вечеров», а затем передача стала называться «Пусть говорят».

Малахов решил вспомнить старые-добрые времена начала своей большой карьеры и поделился снимком из прошлого. На тот момент одному из крупнейших журналистов страны исполнилось 29 лет: в глазах еще виден задор, а на лице читается жизнерадостная и непосредственная улыбка. Компанию Андрею составила бизнесмен и давний друг Малахова — предприниматель Беттина фон Шлиппе.

«Сладкие воспоминания. Обнаружено в моем фотоархиве», — подписан кадр.

Подписчики Малахова не сразу узнали его на фотографии. Так, некоторые подметили, что с годами их любимец сильно изменился. «Возмужал, заматерел», «Андрей, мы вас таким уже и не помним», «Молод и горяч», — пишут они в социальных сетях.