Андрей Малахов принес личные извинения Яне Рудковской за статью о ее сыне

Как отметила продюсер, телеведущий не принимал участия в этой истории.

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что телеведущий Андрей Малахов принес ей личные извинения за недавнюю статью о ее сыне Александре на одном из порталов, освещающих жизнь звезд шоу-бизнеса. Он бывший главный редактор печатной версии издания.

«Единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия». Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, статья о сыне по-прежнему на сайте издания. Никаких официальных извинений она не получила, поэтому будет искать справедливости в суде.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко подчеркнула, что она собирается обратиться в Международный суд по правам человека в Гааге и Европейский суд по правам человека. Также продюсер отметила, что ее поддержали многие звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены.

Особое внимание она уделила тому, что поддержка была оказана даже олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, у которого непростые отношения с ее мужем. По словам Рудковской, это ее немного удивило, но было очень приятно, сообщает «Спорт-Экспресс».