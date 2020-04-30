«Прости, что не через центральный вход»: Киркоров пустил Малахова в свой особняк в день рождения

Филипп Киркоров любит все делать с размахом. Это касается и его шоу, и костюмов, и вечеринок. В прошлом году свой день рождения артист отметил в Израиле Тогда он сопровождал Сергея Лазарева на «Евровидение». Певец не подозревал, что спустя год ему придется отмечать 53-летие дома в узком кругу семьи. Однако с самого утра его поздравили друзья и знакомые в соцсети. А Андрей Малахов даже нагрянул в гости к имениннику.

Телеведущий зашел в особняк Киркорова с черного входа и сразу оказался в гардеробной, где артист хранит тысячи костюмов. Недавно он решил продать вещи, а вырученные деньги передать на благотворительность.

«Диктуют обстоятельства. Ты уж прости, что не через центральный вход, а через гардероб», — сразу сказал гостю певец. «Но зато какой гардероб я вижу!», — восхитился Малахов. «Кто бы мог подумать, что в свои 53 года я буду встречать гостей, любимого крестного своих детей, через гардероб! С масками», — добавил именинник.

«Понимаешь, если бы не этот коронавирус, я бы в этом музее продолжал жить», — признался Филипп Бедросович. Он рассказал, что долгое время не решался продать накопившиеся вещи, но сложившаяся ситуация сама его подтолкнула к этому поступку. По его словам, он хочет часть вырученных денег перечислить ветеранам, так как скоро будет юбилей со дня Великой Победы.

Малахов обнял своих крестников. Малыши ходят по дому в масках. Хозяин дома показал убранство гостиной. там оказались огромные детские домики для игр, которые гость сравнил с Диснейлендом, а также настоящая сцена. «Каждое воскресение ко мне приходит моя крестница ( дочь Ани Лорак София) и мы играем детские спектакли», — поделился Киркоров. А наследники артиста похвастались успехами в школе. Они учатся дистанционно на пятерки. «Такой уголок детского счастья у них», — отметил певец.

«В этом карантине я все переосмыслил. Я обрел такую гармонию! Мне кажется, что это так нужно было мне. На Новый год я загадал, чтобы мне дали больше провести время с семьей. И вот пожалуйста!», — признался именинник.

Артист показал Малахову первый этаж, где мебель с инициалами Киркорова, а также просторный бассейн. В подарок телеведущий принес картину молодого, но известного художника Федора Павлова-Андреевича.

«Вот ты протиснулся, может ко мне забежит Ани Лорак с Софией. Хотя я понимаю, что любый выход сегодня — это большая опасность. Поэтому я думаю, Бог с ним. Отгуляем мы еще эти праздники, все впереди. Есть что вспомнить!», — поделился своими планами и мыслями Киркоров в передаче «Прямой эфир».