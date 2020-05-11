«Молодая мама совсем»: Дайнеко поделилась в Сети «честным» селфи с родителями

Виктория Дайнеко вслед за Зарой и Екатериной Варнавой в Международный день матери решила обнародовать кадр с родителями. Певица сделала честное фото без макияжа рядом со своей мамой Евгенией и папой Петром, очаровав этим снимком многочисленную армию поклонников.

Фолловеры были удивлены, насколько моложавая у 32-летней артистки мама. Многие также вступили в спор, чью внешность взяла Виктория.

«Очень красивые!», «Вика, вы с мамой как две сестрички», «Очень похожа на маму, подбородок у вас ее точно», «Папина дочка», «Виктория, как же вам идет без макияжа! Как девочка! Мама, кстати, тоже как девочка совсем», «Очаровательные! Ясно в кого дочка пошла!» — высказались фолловеры.

Отметим, что мама Виктории далека от шоу-бизнеса: она работает программистом. А вот ее отец трудился на телевидении и диджеем на дискотеке.