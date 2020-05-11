«Какая красивая!»: певица Зара представила публике свою харизматичную маму

В Международный день матери певица Зара решила познакомить почитателей своего таланта с мамой Мгоян Нади Джамаловной. Родительница оказалась очень приятной моложавой женщиной, которая сразу же покорила сердца поклонников звезды.

«Мамочка, вот уже 10 лет ты даришь всю свою любовь и нежность не только мне, но и моим детям. Твоим внукам. Спасибо тебе за все, родная!» — написала в личном блоге Зара.

«Шикарная мамочка», «Необыкновенные мама и дочь. Дай бог вам здоровья и удачи», «Как же вы с мамочкой похожи», «Какая красивая мама, желаю всего самого хорошего!» — прокомментировали обнародованный кадр фолловеры.

Мама Зары – домохозяйка. Нади Джамаловна помогает певице воспитывать ее двоих сыновей – 10-летнего Даниила и 8-летнего Максима. Мальчики появились во втором браке певицы с Сергеем Ивановым, начальником Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы. Четыре года назад их брак распался. Ранее звезда была замужем за Сергеем Матвиенко, сыном питерского губернатора Валентины Матвиенко.