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«Понятно, в кого талант»: мама Варнавы артистично станцевала твист

Звезда Comedy Woman призналась, что соскучилась по родительнице.

«Понятно, в кого талант»: мама Варнавы артистично станцевала твист
Екатерина Варнава. Фото Global look press.

В Международный день матери Екатерина Варнава ворвалась в Instagram с уморительным видеобумерангом. Главную роль в нем исполнила родительница звезды Галина Степановна, женщина, далекая от сцены и мира ТВ, но явно обладающая артистическими задатками.

В кадре врач-терапевт вместе со своей юмористкой-дочерью зажигательно исполняют твист. Вид у обеих дам при этом невероятно серьезный, что добавляет клипу комичности.

«Мамуля. Жду встречи очень!» — подписала кадр Екатерина.

«Мама – огонь», «Мама – топчик, понятно, в кого у тебя талант», «А мамка-то – зажигалка», «Лучший бумеранг», «У вас такая уютная мама», «Мамочка у вас суперская», — прокомментировали видео подписчики.

Отметим, что отец Екатерины — Владимир Петрович — тоже не из шоу-бизнес, он всю жизнь был военным. У артистки также есть два брата — Игорь и Алексей.

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