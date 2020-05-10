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«You are the best!»: Эмин выразил чувства к родному человеку

Популярный певец поблагодарил свою маму за жизнь, которую она ему дала и поздравил с международным Днем матери.

«You are the best!»: Эмин выразил чувства к родному человеку
Эмин. Фото: https://www.instagram.com/eminofficial/

Эмин поздравил свою маму с международным Днем матери. Певец опубликовал пост в своем Instagram с благодарностью к женщине, которая его родила. На фото, которое выбрал артист, запечатлены трое: он, его супруга и его мама. Все в белых нарядах. Певец выразил чувства к родному человеку, который дал ему жизнь и образование.

«Happy Mother’s Day Mom! You are the best! Спасибо тебе за все, что ты мне дала в жизни, за твоё терпение и поддержку во всем и всегда», — написал певец.

Искренние слова тронули поклонников Эмина и они поддержали его поздравление в комментариях. Подписчики отметили, что мама артиста очень красивая женщина и артист очень на нее похож.

«Какие красивые! Эмин у вас прекрасная семья, детишки особенно. Вы очень хороший и заботливый друг и отец», «Спасибо Вашей маме, что подарила нам такого талантливого и красивого сына», «Какие вы красивые надеюсь мой сын, также скажет мне, когда вырастет», — написали пользователи сети.

 

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