«You are the best!»: Эмин выразил чувства к родному человеку

Эмин поздравил свою маму с международным Днем матери. Певец опубликовал пост в своем Instagram с благодарностью к женщине, которая его родила. На фото, которое выбрал артист, запечатлены трое: он, его супруга и его мама. Все в белых нарядах. Певец выразил чувства к родному человеку, который дал ему жизнь и образование.
«Happy Mother’s Day Mom! You are the best! Спасибо тебе за все, что ты мне дала в жизни, за твоё терпение и поддержку во всем и всегда», — написал певец.
Искренние слова тронули поклонников Эмина и они поддержали его поздравление в комментариях. Подписчики отметили, что мама артиста очень красивая женщина и артист очень на нее похож.
«Какие красивые! Эмин у вас прекрасная семья, детишки особенно. Вы очень хороший и заботливый друг и отец», «Спасибо Вашей маме, что подарила нам такого талантливого и красивого сына», «Какие вы красивые надеюсь мой сын, также скажет мне, когда вырастет», — написали пользователи сети.