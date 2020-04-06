«Вспоминается все»: Эмин опубликовал детское фото со своим отцом

Эмин Агаларов, более известный, как певец Emin, выложил в Instagram архивное фото, на котором ему меньше лет, чем сейчас исполнилось его сыновьям. Малыш Эмин стоит у праздничного стола, его обнимает отец Араз Агаларов. Напротив главы семейства сидит мама будущего певца, а сборку, в белой кофточке — бабушка.

«Детство… Как будто оно было так недавно и вроде уже почти забылось! Вспоминается все: запахи, голоса, вкусы», — написал под фотографией Эмин.

В комментариях поклонники артиста тут же стали искать сходства между ним и его отцом, а также Эмином и его сыновьями.

Напомним, певец родился в 1979 году в Баку, в азербайджанской семье. Через несколько лет он переехал с родителями в Москву, а «лихие 90-е» провел в США, получив там высшее образование в области финансов. Кроме большой творческой карьеры, Эмин выделяется еще предпринимательской и благотворительной деятельностью, руководит международным музыкальным фестивалем «Жара».

Кстати, ранее артист несколько раз публиковал фото из своей юности.