Французский День матери: Наталья Водянова собрала всех своих пятерых детей на одном фото

Наталья Водянова не так давно вернулась в Париж, после поездки в Канны. На международном кинофестивале модель задерживаться не стала. Сначала она вышла на красную дорожку в ажурном длинном платье, подчеркнув стройную фигуру, а на следующий день примерила еще более пикантный алый наряд. По возвращению в столицу Франции, где и живет девушка, она не стала засиживаться дома и вскоре посетила коктейльную вечеринку, организованную российским посольством в саду.

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Однако Водянова не забывает и о своих детях. С гражданским мужем Антуаном Арно она воспитывает пятерых наследников. От прошлых отношений у девушки есть два сына – Виктор и Лукас, а также дочь Нева. Нынешнему возлюбленному модель подарила Максима и Романа. В соцсетях она иногда публикует фото с ними. Старший сын уже перерос свою родительницу, хотя ему только 17 лет. А на днях Наталья впервые за долгое время собрала детей на одном фото.

В кадре она позирует в причудливых белых брюках и теплой куртке, держа младшего сына на руках. рядом с ней сидит Нева, облаченная в длинный вязаный кардиган. А Лукас приобнимает среднего брата и смеется над Максимом, который решил состроить гримасу.

«А вы знали, что в то время как большая часть мира отмечает День матери во второе воскресенье мая, Франция — в последнее воскресенье мая. Поздравляю всех матерей и их детей», — написала Водянова.

Многие восхищаются моделью, которая воспитывает пятерых детей и при этом строит карьеру. Снимок привел поклонников в изумление. «Вы замечательная мать. Всей вашей семье здоровья и удачи», «Невозможное количество любви на одной фотографии», «Такие все уютные и красивые», «Обалдеть! Столько детей и карьера, плюс ведь ни капли на фигуре не отразилось», «У Невы четыре брата! Какая счастливая! Наташа, вы супер-мама!» — прокомментировали пост подписчики.