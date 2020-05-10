«Andra tutto bene»: Николь Кидман выучила итальянский на изоляции

Николь Кидман занялась изучением итальянского языка. Об этом она сообщила в своем Instagram. Актриса отметила, что всегда была влюблена в Италию, но сейчас как-будто заново открыла местный язык. Николь отмечает, что в режиме постоянного стресса из-за короновируса новые знания для нее спасительная благодать.

Так же она отметила, что язык дает ей вдохновение и надежду, утешение и возможность отвлечься. Актриса советует поклонникам послушать песню «Nessun Dorma», арию из итальянской оперы «Турандот», если вдруг им станет грустно и захочется красоты. Актриса отмечает, что найти ее можно на YouTube в исполнении итальянского оперного певца, который исполнил эту серенаду на собственном балконе.