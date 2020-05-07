«Из симптомов только ломота»: участница «Танцев со звездами» Мария Ивакова заболела коронавирусом

Пандемия коронавируса так или иначе коснулась практически каждого жителя земли – режим самоизоляции в нашей стране тому подтверждение. Однако даже соблюдающие все меры по защите от CoViD-19 все равно могут заболеть – походы в магазин или аптеку, съемки у звезд шоу-бизнеса и журналистов увеличивают риск. Телеведущая Мария Ивакова оказалась в числе тех, кому официально поставлен диагноз.

О том, что у нее коронавирус, участница проекта «Танцы со звездами» сообщила на своей странице в Instagram. Звезда отметила, что все проведенные тесты оказались положительными.

«Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния», — сообщила известная блондинка.

Ивакова отметила, что у ее партнера по проекту Евгения Папунаишвили результаты теста – отрицательные. Бойфренд девушки Никита Ефремов тоже здоров. Где именно Мария могла подхватить инфекцию, она и предположить не может.

Теперь, по замечанию звезды, у нее двухнедельная вынужденная пауза – ни на танцевальном паркете, ни на улице ей появляться запрещено.