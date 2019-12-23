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Николь Кидман поделилась забавным фото с Расселом Кроу

Актеры сделали селфи во время случайной встречи.

Николь Кидман поделилась забавным фото с Расселом Кроу
Николь Кидман. Фото: Hilary B Gayle/ZUMAPRESS.com

Николь Кидман выложила забавную фотографию в свой официальный аккаунт в Instagram. На фото актриса лучезарно улыбается, а рядом с ней такой же счастливый Рассел Кроу в очках, которые очень ему идут. Николь подписала фото словами: «Никогда не знаешь, с кем встретишься по пути домой на Рождество. 30 лет дружбы».

Поклонники актеров в комментариях к записи порадовались за встречу старых друзей, а кто-то даже назвал их лучшими актерами современности.

Напомним, «гладиатор» Рассел Кроу к своим 55 годам заметно пополнел, и вряд ли лишняя масса актера связана со съемками в каком-нибудь фильме, скорее всего, звезда просто наконец-то накопил достаточно средств на безбедную старость и теперь может просто жить в свое удовольствие и не зависеть от мнения окружающих.

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Николь Кидман поделилась забавным фото с Расселом Кроу
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