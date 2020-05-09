«Так похож на папу»: подросший сын Сергея Лазарева трогательно поздравил ветеранов

Сергей Лазарев является одном из самых популярных артистов на российской эстраде. Дважды он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», и дважды оказывался в шаге от победы. Певец не любит говорить о личной жизни, поэтому ей удалось три года скрывать, что у него есть сын Никита. Лишь в конце 2016 года стало известно о существовании ребенка. А в прошлом году стало известно, что у артиста также подрастает годовалая дочь Анна.

О матери наследников Лазарев ничего не рассказывает. Однако ранее Филипп Киркоров, который много лет дружит с коллегой, признавался, что сына певцу родила суррогатная мать. Тем ни менее, исполнитель хита «Не боюсь» не раз доказал, что он прекрасный папа. Ради детей он может прерывать гастроли, стремясь каждую минуту провести с наследниками. В период самоизоляции Сергей наслаждается семейной идиллией.

9 мая певец запечатлел подросшего сына в домашней обстановке. Никита в лимонном джемпере с выражением прочитал стихотворение и поздравил ветеранов с Днем Победы.

«Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов! Как важно не допустить повторения кровопролитий и ужаса. Как важно сохранять мир! Как хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное и спокойное время!! С Днем Великой Победы! С 9 мая!», — написал артист.

Поклонники были очарованы наследником Лазарева. «Какой же Никита уже взрослый, лапочка. Весь в отца», «Какой он славный. Так подрос», «Так похож на папу», «Наш золотой мальчик, такой искренний», «Такой умничка. Весь в папу!», «Какой красивый», — прокомментировали пост подписчики.