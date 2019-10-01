Что известно о возможной матери детей Сергея Лазарева

Певец не комментирует личную жизнь, но портал Teleprogramma.pro собрал все, что известно о его якобы спутнице жизни. Звать девушку Анна Белодедова

Личная жизнь Сергея Лазарева давно не дает покоя его поклонникам. С того момента, как певец представил общественности сына Никиту, все пытались докопаться до истины: кто же мать мальчика? А недавно Лазарев удивил еще больше: он пришел на передачу к своей бывшей девушке, телеведущей Лере Кудрявцевой и рассказал, что год назад стал папой во второй раз — у него родилась дочь Аня.

Сергей не скрывал, что детей выносила суррогатная мать, но биологическая у обоих одна и та же. Кто эта женщина? Какие отношения их связывают с певцом? На фоне многочисленных вопросов всплыло лишь одно имя — Анна Белодедова. Якобы она является фактической женой Лазарева и матерью его детей, но что известно об этой таинственной девушке? Портал Teleprogramma.pro выяснил.

Кто такая Анна Белодедова?

Анна не публичная девушка, поэтому информации о ней в открытых источниках не так много. Сейчас ей 32 года. По некоторым данным, она родилась и выросла в Москве, но точных сведений нет ни о родителях Белодедовой, ни о ее образовании.

Она известна тем, что является основательницей и владелицей интернет-магазина. Анна закупает одежду в магазинах Америки и Европы и продает через веб-сайт. В ее ассортименте нет вещей домов высокой моды: она специализируется на доступном, но качественном продукте.

Судя по Instagram Белодедовой, она ведет активный образ жизни: катается на велосипеде, прыгает с парашютом, проводит время на белоснежных яхтах и много, просто очень много путешествует — Цюрих в Швейцарии, Тоскана в Италии и т.д. Не исключено, что большая часть поездок за границу связана с работой, но во время этих командировок Аня успевает и посмотреть мир.

Но останавливаться только на бизнесе Белодедова, кажется, не собирается. Ходят слухи, что у девушки красивый голом и она планирует попробовать себя на сцене.

Почему решили, что именно она родила детей Лазареву?

Слухи о том, что Сергей Лазарев и Анна Белодедова живут вместе поползли во время подготовки к конкурсу «Евровидение» в 2019 году. Наставник певца, король российской эстрады Филипп Киркоров, в разговоре с журналистами обмолвился, что частенько обедает в компании Сергея и некой Анны Белодедовой. Правда, потом Филипп Киркоров попытался добавить, что речь о дружеских встречах, а не трапезах в семейном кругу, но было поздно.

Тогда журналисты не смогли докопаться до истины, но после того, как Лазарев показал дочь, все встало на свои места. Фанаты уверены, что Никита и Аня — дети Белодедовой, потому что похожи на мать. Масла в огонь добавила и сотрудница некого агентства недвижимости, которая подбирала исполнителю новый дом. Мол, смотреть апартаменты артист приехал вместе с Аней и она обмолвилась, что расширить жилплощадь нужно, потому что семья выросла. И это было известно задолго до официального представления наследницы.

Сам исполнитель никак не комментирует слухи и Анна тоже молчит, но поклонники Лазарева считают, что Белодедова не просто друг, который предоставил свою яйцеклетку, а полноценная мать Никиты и Ани, которая проживает вместе с ним и их папой под одной крышей.

И последний аргумент в пользу версии любовной связи Белодедовой и Лазарева. Они не скрывают, что дружат, подписаны друг на друга в Instagram и даже ставят друг другу лайки, но у них нет ни одной совместной фотографии в социальных сетях. Подозрительная конспирация, не находите?

А как же Ани Лорак?

Ни для кого не секрет, что Лазареву неоднократно приписывали роман с певицей Ани Лорак. Мол, после развода с мужем, турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу Каролина стала принимать ухаживания Сергея.

Лорак и Лазарев никак не реагировали на сплетни (видимо, это любимая позиция исполнителя: молчать, когда вокруг шум — Прим. Ред). Они появлялись вместе на светских мероприятиях, фотографировались, занимали места за одним столиком на фуршетах и хвалили друг друга за талант.

Но сплетни так и остались сплетнями: никто не нашел реальные доказательства связи между двумя известными артистами. С учетом новой информации, эти слухи выглядят совсем нелепо. Может Лазарев и Лорак действительно просто друзья, а сердце артиста давно принадлежит белокурой Белодедовой…

Как думаете, Белодедова может быть фактической женой Сергея Лазарева и матерью его детей? Или журналисты опять напали не на то след? Делитесь своим мнением в комментариях.