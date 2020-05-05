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«Посмотрим, что вырастет!»: Сергей Лазарев в резиновых сапогах засадил огород

Музыкант решил побаловаться летом своими ягодами.

«Посмотрим, что вырастет!»: Сергей Лазарев в резиновых сапогах засадил огород
Сергей Лазарев. Фото Global look press

Каких только чудес не случается в самоизоляции! Гламурный певец Сергей Лазарев взял лопату и пошел засаживать свой огород. Судя по всему, музыкант летом будет баловаться ягодами, выращенными собственными руками.

«Клубника посажена! Посмотрим, что вырастет!» — написал он в личном блоге.

Выглядел любимец публики в этот момент практически, как любой садовод-любитель. Сергей примерил резиновые сапоги и удобный спортивный костюм. Звезду не смог оторвать от увлекательного занятия даже дождь.

Этот незамысловатый огородный сюжет вызвал восторг не только у многих поклонников Лазарева, но и у его звездных приятелей. Под постом артиста в Instagram свои лайки и радостные смайлы оставили Влад Топалов, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко.

«Классный, похудевший, домашний», — прокомментировала кадр актриса Дарья Мороз.

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