«Блондинка превратилась уже в шатенку»: Семенович устроила для мамы «салон красоты» на даче

Певица покинула свою квартиру. Теперь она проводит время с семьей за городом.

Анна Семенович не скрывает, что соблюдает самоизоляцию. Больше месяца она провела в своей столичной квартире с новым возлюбленным. Личность своего жениха певица скрывает, но известно, что он далек от мира шоу-бизнеса и приехал к звезде из Санкт-Петербурга. Артистка заверяет, что счастлива. Впервые за долгое время, блондинка окружена заботой и вниманием. А накануне она решила сменить место дислокации и отправилась на дачу к родителям.

Теперь Семенович наслаждается природой и едой, приготовленной на огне или гриле. Недавно она подстригла возлюбленного налысо, так как он ей проспорил. А теперь устроила салон красоты на даче, чтобы преобразить свою маму. «Меня бы тоже покрасить не мешало. А то блондинка превратилась уже в шатенку», — отметила певица. Она взяла в руки обычную краску, зубную щетку и быстро преобразила свою маму.

«Салон красоты у Аннушки на даче начинает свою запись. Вот мы уже покрасили мою мамочку. Так что, кто хочет стать натуральным блондином, звоните…» — с иронией прокомментировала Семенович. «Покрасим, причешем, накормим. Главное это хорошее настроение, клиент всегда прав! Запись открыта, недорого», — добавила она.

Поклонники восхитились жизнерадостностью звезды. многие отметили, что артистка выглядит потрясающе без макияжа. «Молодчина, Анечка! Заботливая дочка!», «Аня, какая вы красивая без макияжа», «Зубной щеткой, прям как раньше дома все красились», «Мама супер, хорошо выглядите обе», — прокомментировали пост подписчики.