Высокий и мускулистый: Анна Семенович поделилась редким фото с возлюбленным

Анна Семенович смогла построить карьеру фигуристки, а также проявила себя как певица. Девушка гордится тем, что смогла стать популярной сначала в составе девичьей группы «Блестящие», а потом и как самостоятельная артистка. Для полного счастья ей не хватает лишь семьи. Недавно она призналась, что только теперь созрела для серьезных отношений, так как раньше из-за большого количества энергии хотела творить и жаждала работать.

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По словам Анны, теперь она готова осесть дома и стать примерной супругой. Некоторое время назад у артистки появился возлюбленный. Его личность она пока предпочитает скрывать. Известно, что он младше певицы на семь лет, родом из Санкт-Петербурга и никак не связан с шоу-бизнесом. Девушка не скрывает, что они живут на два города, но на время карантина мужчина поселился у Семенович. Недавно она даже на спор подстригла жениха налысо.

Похоже, что артистка сжалилась над поклонниками, которые просят ее каждый день показать своего возлюбленного. Анна опубликовала редкое фото со своим избранником. В кадре артистка позирует в шортах и майке на природе, а мужчина обнимает ее. Лицо жениха она скрыла смайликом, но при этом видно, что он высокий и мускулистый. «Пожалуйста. Шоу «Маска», — шутливо подписала Семенович снимок.

Напомним, что сейчас пара коротает время в 170-метровой квартире звезды в центре Москвы. Она признавалась, что прилично зарабатывает, поэтому не будет встречаться с мужчиной, у которого зарплата всего 100 тысяч рублей. Певица уже задумалась о свадьбе со своим возлюбленным, а также мечтает о детях. Она заверила, что будет рожать сама.