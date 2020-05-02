Семенович не завидует Навке, которая стала олимпийской чемпионкой с ее партнером Костомаровым

Как отметила певица, она искренне радовалась за эту пару в итальянском Турине.

Певица и актриса Анна Семенович, которая ранее профессионально занималась фигурным катанием и даже занимала призовые места на чемпионате России, заявила, что не завидует олимпийской чемпионке Турина Татьяна Навке. Именно с этой спортсменкой победил на играх в Италии в танцах на льду бывший партнер Анны Семенович Роман Костомаров.

«Когда Таня и Рома выигрывали свою Олимпиаду в Турине, я за них очень болела. Мы дружили с Таней и продолжаем дружить». Анна Семенович

Как отметила Семенович, она очень рада, что Навка сегодня делает красивые ледовые сказки, в которых сама участвует.

Как добавила исполнительница, которая ушла из фигурного катания в 21 год из-за травмы мениска, она не жалеет, что так круто изменила свою жизнь. По ее словам, выступать на сцене ей нравится больше, чем кататься на коньках. Она считает, что сцена все-таки ее настоящее призвание.

Ранее Семенович отмечала, что ушла из фигурного катания, потому что ей захотелось свободы, сообщает «Спорт-Экспресс».