«Как преобразился!»: Юлия Барановская неожиданно сменила прическу младшему сыну

Юлия Барановская в свое время была гражданской женой футболиста Андрея Аршавина. За девять лет совместной жизни девушка подарила ему троих наследников. До свадьбы дело так и не дошло. Более того, спортсмен оставил семью ради новой пассии Алисы Казьминой. Он даже взял в жены новую возлюбленную, но в 2019 году они развелись. А вот бывшая избранница футболиста успела за это время построить карьеру успешной телеведущей.

Барановская легко управляется с тремя детьми. Они регулярно вместе путешествуют по разным уголкам мира. Также каждый наследник увлечен своим делом: семилетний Арсений любит играть в футбол и может часами тренироваться или просто прыгать на кровати, делая сальто, а его сестра Яна умеет готовить и виртуозно танцует. 14-летний же Артем пока сосредоточен на учебе. Юлия восхищает поклонников своей красотой и стильными образами. Но на карантине она решила сменить имидж не себе, а младшему сыну.

Арсений долгое время ходил с длинными волосами. Похожую стрижку одно время носил его отец. Но в самоизоляции Барановская взяла в руки ножницы и преобразила мальчика. На новом фото он предстал с короткими по бокам волосами, а сверху — с более длинными и челкой. «Уже почти неделю так, но всем нравится. Чуть не ровно, конечно, но после карантина подправим», — отметила молодая мама.

Поклонникам понравилось преображение мальчика. Многие даже не узнали Арсения. «Очень идет ему! Просто модный пацанчик. Не узнать!», «Арсению очень хорошо!!! Сразу такой важный и взрослый! Сначала его даже не узнала, богатым будет», «Очень красивые у вас дети, все в маму», «Модная, на сегодня, стрижка для мальчишек», «Я его со стрижкой не узнала, думала кто-то в гостях у вас. Как преобразился!», — прокомментировали пост подписчики.