«Мамина принцесса»: Барановская запечатлела дочку в пышном платье пурпурного цвета

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным сама воспитывает троих детей. Девушка смогла построить карьеру телеведущей и теперь не только блистает на светских мероприятиях, но и путешествует вместе с наследниками по всему миру. Она не торопится вновь заводить романтические отношения. При этом телеведущая не скрывает, что хочет свадьбы и обычного женского счастья.

Как и другие звезды, Юлия находится в самоизоляции. Она почти не покидает свой дом, поэтому больше обычного уделяет время наследникам. 14-летний Артемий во многом помогает маме, а семилетний Арсений постоянно тренируется. Он проявляет интерес к спорту, и в частности к футболу. 12-летняя Яна растет не только красавицей, но и очень заботливой и хозяйственной девочкой. Братьям она часто готовит завтрак, а также умеет виртуозно танцевать.

25 апреля Барановская опубликовала видео, на котором ее наследница запечатлена на празднике в пышном платье с многослойной юбкой пурпурного цвета. Волосы у нее собраны в высокий пучок, а с лица не сходит улыбка. Девочка покружилась перед мамой, показав свой воздушный наряд.

«Моя доченька, моя любовь, мое счастье! Поздравляю всех с Международным днем дочери! Пусть все будут здоровы и ментально, и физически», — написала Юлия.

Поклонники восхитились редкими фото и нарядом Яны. «Не только вы, но и ваши детки вызывают восхищение, здоровья и счастья, молодцы!!!», «Платье-мечта! Зефирка», «У просто мамина принцесса, а платье… завидую страшно», «Яночка такая замечательная девочка», Она ваша копия», — прокомментировали пост подписчики.