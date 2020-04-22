Юлия Барановская в брючном костюме небесного цвета появилась на шоу «Вечерний Ургант»

Юлия Барановская уже не первую неделю находится в самоизоляции со своими детьми. После развода с Андреем Аршавиным она сама воспитывает 11-летнюю дочь Яну и сыновей: 14-летнего Артема и семилетнего Арсения. Девушка с легкостью совмещает карьеру и материнство. При этом она успевает путешествовать и хорошо выглядеть. Обычно на светских мероприятиях телеведущая блистает в роскошных вечерних нарядах.

Но даже на карантине время от времени Юлия наряжается. Недавно она вынесла мусор в вечернем платье в пол. Она решила прислушаться к совету блогеров, правда, жениха найти в подъезде ей оказалось сложно. А на днях телеведущая побывала на съемках нового выпуска шоу «Вечерний Ургант». Девушка появилась в студии в женственном наряде. Она предстала в элегантном брючном костюме-тройке небесного цвета.

Волосы Барановская собрала в высокий хвост и повязала платком. Туфли-лодочки бежевого цвета дополнили весенний наряд. Костюм нежного оттенка подчеркнул точеную фигуру девушки и оттенил ее загорелую кожу. Некоторые поклонники были сражены образом телеведущей. «Красотка», Такая малюсенькая«, «Уже ждем», «Мне нравится ее стиль», «Интересная и красивая», Неужели элегантный наряд«, «Завеяло весной», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Юлия не боится экспериментировать с имиджем. Она часто меняет прически и даже носит парики на разных мероприятиях. Многие поклонники с интересом следят за образами звезды.