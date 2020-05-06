Папино чудо: годовалый сын Бурака Озчивита смотрит фильмы с участием отца

35-летний Бурак Озвичит запомнился российскому зрителю благодаря роли в турецком сериале «Великолепный век». Также поклонницы актера могли видеть своего кумира в ленте «Королек – птичка певчая». На съемках этого проекта молодой человек познакомился со своей будущей женой — Фахрийе Эвджен. До свадьбы влюбленные встречались на протяжении двух лет. В марте 2017 года Бурак сделал своей второй половинке предложение руки и сердца. На подготовку к пышному свадебному торжеству ушло два месяца. Озчивит и Эвджен поженились в июле.

В отличие от супруга, Фахрийе сконцентрировалась на доме и семье. Пара воспитывает годовалого сына Карана. Так, возлюбленная Бурака отвечает за уют и домашний очаг, а ее избранник стал главным добытчиком и кормильцем. Озчивит активно снимается в кино и принимает участие в различных рекламных компаниях.

Примечательно, что интерес к работе отца проявляет и маленький Каран. Малыш уже с интересом наблюдает за тем, что показывают по их домашнему телевизору. Мама крохи время от времени включает фильмы с участием Бурака. Таким образом, наследник Эвджен может смотреть кино, в котором снимался его папа. И судя по реакции Карана (малыш уже показывает пальчиком на экран. — Прим. ред.), он узнает отца и в сценическом образе.

Стоит отметить, что супруга актера крайне редко распространяется о личной жизни. При этом Фахрийе не скрывает, что считает сынишку своей главной радостью, а мужа — самым дорогим человеком и любовью всей жизни.