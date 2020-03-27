Уикенд с семьей: Эвджен впервые за четыре месяца поделилась фото с Бураком Озчивитом

В середине декабря Фахрие Эвджен впервые поделилась снимками первенца — сына Карана, показав личико малышка. До этого в stories актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» размещала архивные фото, на которых она позировала еще будучи беременной.

Также девушка охотно публиковала видеоролики с наследником, выставляя на всеобщее обозрение только крохотные ножки младенца, спящего в колыбельке. В апреле маленькому Карану исполнится годик.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, с будущей супругой Бурак Озчивит познакомился на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». По сценарию между их героями должна была возникнуть обоюдная симпатия, которая перерастала в более серьезное чувство. Примечательно, что экранный роман молодых людей нашел свое отражение и в жизни.

Бурак и Фахрие перестали скрывать отношения от прессы и поклонников еще в 2015 году. А спустя два года, 9 марта, они обручились в Германии. Летом влюбленные сыграли свадьбу в Стамбуле.

В отличие от Эвджен, которая, став матерью, стала больше времени проводить дома, Бурак Озчивит много снимается. Актер из сериала «Великолепный век» старается не пренебрегать своими отцовскими обязанностями. Уикенды глава семейства проводит в компании самых близких ему людей.

Фахрие крайне редко публикует в Instagram свежие снимки из семейного альбома. При этом спустя четыре месяца возлюбленная Озчивита все-таки поделилась новым фото, на котором она запечатлена вместе с мужем. Ранее актриса уже признавалась в чувствах Бураку, говоря о том, что он безраздельно владеет ее сердцем и мыслями.