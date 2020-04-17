«Во мне расцветают цветы»: жена Бурака Озчивита поздравила сына с первым днем рождения

33-летняя Фахрийе Эвджен (Fahriye Evcen) воспитывает годовалого сына Карана. Первенца актриса из телевизионной драмы «Королек — птичка певчая» подарила своему возлюбленному Бураку Озчивиту. С будущим мужем девушка познакомилась на съемочной площадке сериала. Со временем обоюдная симпатия двух актеров переросла в более глубокое чувство. Так, экранный роман Фахрийе и Бурака нашел отражение и в жизни. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в июне 2017 года. Церемония состоялась в Стамбуле. А спустя два года, Эвджен впервые стала мамой. У турецкой актрисы родился сын. Новоиспеченные родители назвали малыша Караном.

На днях в честь дня рождения наследника — 13 апреля — возлюбленная актера из сериала «Великолепный век» поделилась свежим снимком с маленьким именинником, поздравив сынишку с первой важной датой. Карану исполнился годик. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Фахрийе показывала наследника широкой публике, выложив его снимки на личной страничке в Instagram.