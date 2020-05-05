«Меры не спасут»: Татьяна Васильева возмущена организацией работы в больницах

Не так давно актрисе и самой пришлось обратиться в клинику с симптомами коронавируса.

73-летняя актриса Татьяна Васильева возмущена организацией работы в больницах. Напомним, на днях знаменитость оказалась госпитализирована с симптомами, похожими на коронавирус. Помогла вызвать врачей Татьяне телеведущая Дана Борисова – все это время она находилась с Васильевой на связи. В медицинском учреждении у Васильевой взяли анализы, а затем она ушла домой, опасаясь заражения.

Позже у Васильевой все-таки подтвердилась пневмония. Журналистам «Собеседника» она рассказала, что в течение полутора месяцев старалась беречь себя и не покидать лишний раз дом. Исключением стали лишь магазин и аптека. Защищалась Татьяна мерами, предписанными ведомственными органами, однако это не спасло.

«В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором. А как же! И как выяснилось, что эти меры не спасут», — поделилась своим ужасом она.

В больнице Васильева пробыла не меньше шести часов. Актрисе не понравилась организация работы врачей в столь непростой период. По ее словам, прежде чем оказать помощь, медик долго ее о чем-то расспрашивал, заполнял документацию и в целом никуда не спешил.

Что будет дальше, Татьяна Васильева пока не знает. Артистка надеется, что ситуация в скором времени стабилизируется, и все вернется на круги своя. Опасается она лишь того, что все может повториться.